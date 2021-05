Un nageur maltais tente de relier le Cap bon à la Sicile

Le nageur de longue distance en eau libre Neil Agius tentera de relier la Tunisie à la Sicile, sur un parcours de 153 km pour un exploit qui n’a jamais été réalisé dans l’histoire.

- Publicité-

Il devrait tenter de traverser le continent à la nage entre le 26 juin et le 7 juillet, lorsque les conditions météorologiques devraient être optimales pour lui permettre d’entreprendre la traversée en toute sécurité.

Agius partira d’un petit village de Tunisie, Haouaria , et gagnera le village balnéaire sicilien de Kartibubbo. « Cela devrait prendre environ 50 heures de natation non-stop », a déclaré Agius au Times of Malta. « J’ai choisi cet itinéraire car c’est quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant, et je suis prêt à tenter de battre un autre record. »

Agius prévoit de traverser les continents et de sensibiliser davantage à la campagne environnementale qu’il a mise sur pied, « Wave of Change ». Pour ce faire, il envisage de nager pendant environ 12 heures d’affilée à chaque fois, la première de ces nages consécutives étant prévue le lundi 31 mai à 3 heures du matin.

Si les conditions météorologiques sont bonnes et que les courants marins sont conformes aux paramètres autorisés par la Fédération de natation marathonienne, la traversée Tunisie-Sicile permettra à Agius d’établir un record du monde.

Il ne se reposera pas et ne touchera pas le bateau pendant toute la durée de la traversée, et il nagera également toute la nuit dans l’obscurité. Agius traversera différentes voies de navigation et des zones de pêche populaires. Il traversera différentes voies de navigation et des zones de pêche populaires. Il prévoit de nager pendant 29 minutes d’affilée, puis de faire une pause d’une minute pour s’hydrater et se désaltérer.

Aguis sera rejoint par un équipage de 24 personnes, dont des plongeurs, des médecins, des personnes préparant sa nourriture, et son équipe de soutien qui s’assurera que Neil atteigne son objectif.

Cette aventure est soutenue par Wave of Change, une campagne qu’il a cofondée pour sensibiliser les gens à la présence de plastique dans la mer. Wave of Change, qui, selon Agius, est désormais enregistrée en tant que fondation, lance le défi Double the Wave, avec pour objectif de ramasser collectivement un million de morceaux de plastique.