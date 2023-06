Un nouveau Bachelor tourisme  pour des managers du luxe

L’Université privée SMU lance un nouveau programme de « Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management ». Elle introduit cette nouvelle licence en partenariat avec la prestigieuse école Hôtelière Les Roches, née en Suisse, au berceau de l’hôtellerie, et devenue, depuis, l’une des principales écoles de gestion hôtelière au monde.

L’évènement a été organisé le jeudi 8 juin 2023 à Tunis, où une délégation de haut niveau de l’école hôtelière Les Roches était présente, dont Ghizlaine Lahrabli, représentante et conseillère du plus grand réseau mondial d’établissements spécialisés en gestion hôtelière.

Former de futurs leaders !

Ce programme a pour objectif de préparer les futurs leaders et experts responsables des métiers des secteurs de l’hôtellerie, de l’évènementiel, du service et du luxe. « La formation comprend en effet des stages professionnels permettant de mettre en pratique les connaissances acquises afin de préparer les étudiants à une progression rapide vers des postes de responsabilité. Elle est polyvalente et n’est pas uniquement réservée au secteur de l’hôtellerie. « Nous formons des cadres dans l’excellence dans les services qui peuvent travailler notamment dans les banques, l’industrie, le e-commerce ou autres », adéclaré Ghizlaine Lahrabli.

A vrai dire, selon la responsable, on constate une certaine incompréhension de la part de bon nombre de personnes, en particulier dans les pays maghrébins, qui voient le métier de l’hôtellerie comme « peu élégant ». « Quelque part, les faibles salaires offerts sur la place, le manque de visibilité sur l’évolution de carrière, le travail dans des horaires «anormaux», mais surtout le manque de passion chez beaucoup de jeunes font qu’ils se tournent vers d’autres secteurs. Pour réussir dans ces métiers, il faut de l’humilité, qui passe par l’écoute du client, l’attention, l’innovation, l’investissement permanent, et la formation », a-t-elle insisté.

De son côté, la directrice des programmes de Licence et responsable académique du programme à la MSB, Sana Miladi, a affirmé que 94% des étudiants de la MSB reçoivent une opportunité d’emploi.

« Un étudiant bien formé est synonyme d’ambassadeur de Tunisie »

Selon Sana Miladi, la MSB cible une certaine niche d’étudiants, vouant une passion pour l’industrie hôtelière, un domaine difficile à gérer certes mais est bien plus qu’un simple secteur, c’est un état d’esprit. Un engagement en faveur de l’excellence du service, sublimé par l’empathie et la maîtrise des cultures.

A noter qu’une année universitaire dans l’établissement coûte 22 mille dinars, tout étudiant allant à Les Roches obtient –de facto- une réduction de 20% sur les frais de scolarité, et cela va au cas par car, selon les résultats ou les moyens financiers de l’étudiant.

D’autre part, certaines marques de luxe visitent très souvent l’université prestigieuse afin de recruter des étudiants, à l’instar de Moncler, Marriott, Club Med, Zuma, Hyatt, et le Four Seasons.

Selon la directrice de programme, un étudiant bien formé peut se convertir en un véritable ambassadeur de la Tunisie, dans un secteur qui n’en compte pas beaucoup justement, mais qui est en plein essor dans le monde.