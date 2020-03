Un nouveau BE de Tahya Tounès, la semaine prochaine

Le mouvement Tahya Tounès annoncera la semaine prochaine son nouveau Bureau exécutif, selon des sources informées citées samedi par Mosaïque fm.

C’est le président de mouvement, Youssef Chahed qui en fera l’annonce, précisent les mêmes sources, ajoutant que Chahed mène des consultations avec le secrétaire général, Slim Azzabi, le président du groupe parlementaire, Mustapha Ben Ahmed et le président du Conseil national , Kamel Mourjane, pour compléter la liste du BE et en annoncer la composition , la semaine prochaine.