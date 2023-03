Un nouveau Fond de 95 millions dollars USD pour le financement des startups en Afrique

La société « Flat6Labs », principale société de capital-risque d’amorçage de la région du Moyen Orient et Afrique du Nord, (www.Flat6Labs.com), a annoncé le lancement d’un nouveau fonds d’amorçage doté de 95 millions USD, en vue de soutenir la croissance et le développement de startups technologiques en démarrage sur le continent africain. Depuis sa création il y a 12 ans, Flat6Labs a largement démontré sa capacité à sélectionner et à investir dans des startups prometteuses en Afrique du Nord, avec plus de 16 millions USD investis dans des startups, et plus de 191 millions USD levés dans le cadre d’un financement de suivi, créant ainsi plus de 2500 emplois directs et 80 mille emplois indirects par le biais de ses deux premiers fonds sur les marchés égyptien et tunisien.



Basé en Égypte, le fonds signalé « Africa Seed Fund » (ASF) sera axé sur trois principaux territoires d’investissement : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est. Flat6Labs entend étendre son activité à plusieurs nouveaux territoires, dont le Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Maroc et le Sénégal. Le fonds investira dans plus de 160 startups technologiques africaines au stade de démarrage dans les cinq prochaines années. L’accent sera mis sur les secteurs à fort impact qui stimulent l’inclusion numérique en recourant aux technologies de l’information et aux industries dont les activités répondent aux défis sociaux et environnementaux, tels que la HealthTech, la FinTech, l’EdTech, la GreenTech, l’AgriTech, la ClimateTech, et bien d’autres secteurs.



Le programme Africa Seed de Flat6Labs apporte aux entreprises qui le rejoignent un financement de démarrage, un soutien commercial régional, un accès à un réseau régional de mentors expérimentés, ainsi qu’un soutien réglementaire et logistique pour la mise en place et le développement de leurs activités. Deux groupes seront constitués annuellement, chacun comptant entre 10 et 15 startups en moyenne. Les premiers investissements dans les startups retenues sont prévus avant la fin de l’année 2023.

L’Africa Seed Fund (ASF) est une initiative de Flat6Labs, projet (SAIS), avec le soutien de GIZ pour le compte du gouvernement allemand (https://apo-opa.info/3lbHYOS), le projet AIP (Egyptian Agricultural Innovation Project) et le projet SAIS (Scaling Digital Agricultural Innovations through Start-ups).

