Un nouveau sondage aux États-Unis révèle que les démocrates sont peu favorables à Israël

Selon un nouveau sondage du Pew Research Center, 29 % des adultes américains qui s’identifient au Parti démocrate ont une opinion favorable d’Israël, un chiffre qui monte à 62 % pour ceux qui s’identifient au Parti républicain de Trump.

Ce sondage est le dernier en date à souligner une tendance à la baisse du soutien à Israël aux États-Unis, en particulier chez les personnes dont les politiques sont plus à gauche.

L’évolution des attitudes des électeurs démocrates ne s’est toutefois pas encore traduite par un changement dans les politiques promues par les dirigeants aux échelons supérieurs du parti. Les dirigeants démocrates continuent de soutenir fermement Israël et les transferts d’armes américains, malgré les allégations d’abus commis par les forces israéliennes à Gaza.

La cote d’Israël auprès des démocrates est inférieure d’environ 50 points à celle d’alliés tels que le Japon, le Royaume-Uni et le Canada, et supérieure de seulement 3 points à celle de la Chine, largement considérée comme un adversaire des États-Unis.

