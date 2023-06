Un nouvel horizon pour l’internationalisation des startups tunisienne

Un partenariat actif, destiné à un échange des expériences et des expertises, afin connecter internationalement l’écosystème tunisien des startups, a été signé, entre le Centre de promotion des exportations et Tunisian Startups, ce vendredi, 23 juin 2023, à Tunis.

Tunisian Startups est une ONG qui a été fondée en 2016 pour donner une voix à l’écosystème des startups en Tunisie en fédérant et connectant les acteurs qui le constituent.

C’est, en effet, une communauté qui collabore pour développer des écosystèmes prospères. A travers ses projets de plaidoyer, de mise en relation et de renforcement des capacités, elle vise à autonomiser les startups et entrepreneurs.

Le CEPEX, quant à lui, s’insère dans le dispositif institutionnel d’appui au secteur privé et agit dans le cadre des objectifs nationaux de promotion des exportations, en ayant pour but de développer le positionnement des produits et services tunisiens à l’international, impulser la diversification des produits et des marchés à l’export, œuvrer pour l’exportation des produits et services tunisiens à forte valeur ajoutée et renforcer le réseau des échanges commerciaux et optimiser l’exploitation des accords de libre-échange.

Dans ce contexte, l’objectif de la coopération entre les deux structures est de promouvoir l’innovation tunisienne et exporter la technologie tunisienne à l’échelle internationale à travers le réseau du CEPEX, créer un parcours d’accompagnement/ formation pour les startups afin de faciliter l’accès au marché international, l’ouverture du CEPEX sur la promotion et l’accompagnement des startups tunisiennes vers l’exportation.

Faciliter l’accès aux startups tunisiennes aux marchés internationaux

En plus de leurs engagements respectifs dans le cadre de la convention en question , les deux parties se sont engagées à lever conjointement des fonds pour faciliter l’accès des startups tunisiennes aux marchés internationaux, à faire apparaître le nom de chacune des parties lors de toute manifestation organisée dans le cadre de la convention, et à désigner des points de contact identifiés qui œuvreront de concert pour faire progresser l’accord conclu.

La Tunisie sera présente à travers 35 startups tunisiennes à Toronto

Le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hussein, a indiqué, dans une déclaration à African Manager, que les deux accords de partenariat signés visent à aider les startups tunisiennes à être présentes sur les marchés mondiaux, à travers des salons et expositions internationaux, à l’instar du plus grand salon technologique à Toronto, au Canada, qui aura lieu à partir du 26 juin.

La Tunisie sera présente à travers 35 startups tunisiennes dans le cadre d’un programme de coopération avec l’ambassade du Canada.

Mourad Ben Hassine a indiqué qu’un deuxième accord a été signé avec la Fondation du Mouvement des Jeunes Entrepreneurs et Étudiants MOOVJEE TUNISIE, qui cible la communauté tunisienne en Europe et regroupe de nombreux pays du Maghreb, dont le Maroc et l’Algérie.

Le CEPEX a déclaré disposer d’un appui financier et technique pour encadrer ces startups en Tunisie et en Algérie, et ce, en marge de la quatrième réunion des matinées export intitulée « Perspectives d’accès aux marchés internationaux des startups tunisiennes », en présence de plus de 150 Institutions et structures d’exportation représentées par plus de 160 participants.

Dans ce contexte, Ben Hassine a affirmé que ces accords sont une plus grande ouverture aux startups et seront suivis d’autres accords avec des institutions privées et publiques qui soutiennent la formation et les mécanismes de formation des propriétaires de startups en Tunisie.