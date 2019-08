Un objectif commun pour tous: faire une bonne entame de la saison

Le championnat de la ligue 1 professionnelle de football reprend ses droits ce week-end après la trêve estivale et offre quatre affiches dont trois ce samedi et une autre dimanche.

Samedi, le petit derby de la capitale qui opposera le Club Africain au Stade tunisien devra se dérouler au stade d’El Menzah, à huis clos, à cause d’une sanction qui pèse sur le CA, depuis la fin de la saison dernière.

Pour le Club africain il s’agit d’assurer une bonne entame de saison pour faire très vite oublier à ses supporters les déboires de la saison écoulée.

En se classant 5e à la fin de la saison 2018/2019, le CA est passé tout juste à côté d’une éventuelle qualification pour la coupe de la CAF, revenue finalement à l’US Ben Guerdane.

Le club tunisois devra donc se contenter des compétitions locales et se refaire une santé.

Son voisin, le Stade tunisien moins performant en ayant notamment frôlé la relégation (10e), mais auteur, tout de même, d’une saison respectable l’an dernier, œuvrera cette année à afficher un meilleur visage. Comme tous les autres clubs de la Ligue 1, le ST a disputé quelques matches amicaux pour jauger le niveau de progression et d’adaptation des nouveaux joueurs. La dernière sortie à Kairouan s’est soldée par une victoire de la formation tunisoise (2-1).

L’autre match de samedi, se déroulera justement à Kairouan où les locaux recevront l’AS Soliman, le nouveau promu.

La Jeunesse sportive kairouanaise, dont le mercato estival était pour le moins animé, s’est attaché le service de 5 nouvelles recrues dont le libyen Yahia Salem Soula, l’algérien ancien pensionnaire du Havre (France), Mohamed Annab et le nigérian de 20 ans, David Udoh Etop.

L’objectif étant pour le club phare de la capitale des aghlabides est de bien entamer la saison et d’assurer le victoire à domicile.

Pour l’AS Soliman, au parcours exemplaire l’année dernière couronné par une accession en Ligue 1, le déplacement à Kairouan fait guise d’un bon test pour aborder la compétition.

Le troisième et dernier match de samedi, opposera au stade Néjib Khattab à partir de 16h30, l’US Tataouine au champion en titre l’Espérance sportive de Tunis.

L’US Tataouine avait terminé la saison 2018/2019 à la 8e place du classement avec un assez bon parcours sous la houlette de Skander El Kasri.

Cette année, Tatouine abordera la nouvelle saison avec un nouveau staff conduit par Oualid Chettaoui et ambitionne de rééditer le parcours de la saison écoulée.

Pour l’ES Tunis, une nouvelle campagne commence pour défendre son titre avec au programme un premier déplacement pour les protégés de Mouine Chaabani.

La formation espérantiste a connu des changements considérables avec d’importants départs mais également plusieurs nouvelles recrues pour une saison qui s’annonce pour le moins chargée tant sur plan local, que régional et continental.

Les coéquipiers du capitaine Khalil Chemmam, toujours fidèle au poste, donneront le ton dès ce week-end en tentant de s’imposer à Tataouine.

Dimanche, au Stade Mustapha Ben Jennet, l’US Monastirienne accueillera le CS Sfaxien qui vient de remporter la coupe de Tunisie édition 2018/2019 aux dépens de l’Etoile du Sahel.

Les protégés de Lassad Chebbi feront ainsi face à une jeune et ambitieuse formation sfaxienne au moral au beau fixe qui vient, sous la houlette du nouveau tacticien monténégrin Neboj?a Jovovi? d’ajouter un nouveau titre au palmarès du club après plusieurs années sans sacres.

L’US Monastir, 7e de la saison dernière tentera de faire un meilleur parcours cette année et la mission s’annonce déjà difficile dès le début avec un adversaire qui joue les premières places.

Voici le programme de la 1ere journée:

Samedi 24 août:

Stade Olympique d’El Menzah à huis clos (16h30):

Club Africain – Stade Tunisien

A Kairouan (16h30):

J Kairouan – AS Soliman

A Tataouine (16h30):

US Tataouine – Espérance ST

Dimanche 25 août

A Monastir (18h00)

US Monastir – CS Sfaxien

Lundi 2 septembre

Stade à désigner ultérieurement (16h00)

ES Metlaoui-US Ben Guerdane

Les deux autres matches de cette journée inaugurale entre le CA Bizertin et le CS Hammam-lif d’une part et le CS Chebba et l’ES Sahel d’autre part seront désignés ultérieurement.