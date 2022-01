Un PNB à plus de 455 MDT, et beaucoup de nouveautés chez l’Amen Bank

L’Amen Bank va bien, et performe même dans ce groupe qui compte 60 sociétés dans 6 pôles. C’est ainsi qu’au 31 décembre 2021, les premiers chiffres de la banque indiquent que les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 6 003,1 millions de dinars à fin décembre 2020 à 6 237,3 millions de dinars à fin décembre 2021, enregistrant ainsi une progression de 234,2 millions de dinars ou 3,90%.

Signe de confiance de ses clients, leurs dépôts et avoirs se sont établis à fin décembre 2021 à 6 338,1 millions de dinars, soit une progression de 477,1 millions de dinars ou 8,14% par rapport au 31 décembre 2020. Les ressources longues, provenant des emprunts et ressources spéciales, ont atteint 902,5 millions de dinars enregistrant ainsi une baisse de 6,80% par rapport au 31 décembre 2020.

Signe de bonne gestion, les commissions en produits ont enregistré une hausse de 14,1 millions de dinars, soit 12,38% par rapport à l’année 2020. C’est ainsi que les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 17,8 millions de dinars ou 2,08% par rapport à fin décembre 2020.

Les charges d’exploitation bancaire ont par contre enregistré une baisse de 36,8 millions de dinars ou 8,07% par rapport à l’année 2020. Le coefficient d’exploitation a atteint 40,59% au titre de l’année 2021 contre 41,48% pour la même période de 2020, soit une amélioration de 89 points de base.

Et c’est ainsi que le Produit Net Bancaire a atteint 455,1 millions de dinars à fin décembre 2021 contre 400,5 millions de dinars en 2020, soit une hausse de 13,64%.

– Un nouveau Centre d’Affaires, et moult distinctions

Après le Centre d’Affaires de Tunis Mohamed V, ceux de Sfax et de Sousse, Amen Bank a inauguré son 4ème du nom, situé aux Berges du Lac. Le nouveau Centre d’Affaires allie l’expertise à l’esthétique et au cadre raffiné, associant fluidité des parcours et accessibilité, afin de proposer à la clientèle Corporate le meilleur service au juste prix.

Amen Bank a aussi été élue « Service Client de l’Année 2022 ». Ayant fait de l’amélioration de la qualité du service client un axe prioritaire, Amen Bank s’est vue décerner le label « Elu Service Client de l’Année 2022 », dans la catégorie Banque, tout en étant « Lauréate de tous les secteurs participants ».

Mais aussi « Best Bank for Youth and Students Tunisia 2021 » pour Amen First Bank. Cette distinction décernée par le magazine « Global Banking & Finance Review », vient conforter la position d’Amen Bank, en tant que banque leader dans l’innovation, la digitalisation de ses process et la prise en compte permanente de l’expérience client, notamment après le lancement réussi d’Amen First Bank, la 1ère banque 100 % en ligne en Tunisie, depuis 2015, considérée par beaucoup comme la banque des jeunes.

Best Digital Wallet Tunisia 2021 pour AmenPay. Ce prix décerné par le magazine « Global Banking & Finance Review » vient souligner la pertinence de la stratégie de digitalisation d’AMEN BANK, basée en particulier sur l’innovation continue et la complétude de son offre digitale, comme en témoigne la 1ère application de mobile payment, 100% tunisienne, « AmenPay ».

Amen Bank a poursuivi son programme de transformation « Next » notamment, en embarquant tout le réseau d’agences dans le programme de Transformation. Ainsi, les 158 Points de Vente Retail d’Amen Bank, sont fonctionnels avec le nouveau modèle conforme aux standards des banques internationales.