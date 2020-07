Un point de vente de moutons de sacrifices sera ouvert, à partir du 15 juillet

A partir du mercredi 15 juillet 2020, la société Ellouhoum ouvrira un point de vente de moutons de sacrifices au kilo, à son siège social dans la région de la Wardia, et ce, à l’occasion de l’avènement de Aid Al-Idha (31 juillet 2020).

La DG du commerce intérieur au ministère du Commerce, Karima Hammami, a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’environ 200 mille moutons seront mis à la disposition du public.

Et d’ajouter que deux autres points de vente au kilo seront aménagés par le Groupement interprofessionnel des viandes et du Lait (GIVLait) sur le Grand Tunis.

» Au niveau des régions, d’autres points de vente seront mis en place, et seront contrôlés par les gouverneurs et les commissions régionales », a-t-elle encore dit.

En ce qui concerne les prix, la responsable a fait savoir qu’il n’a pas encore été défini, soulignant que les prix de référence ne sont pas déterminés par le ministère, mais plutôt par la profession en accord avec les ministères de l’agriculture et du commerce.

Elle a estimé, par ailleurs, que la crise du Coronavirus a eu des répercussions directes sur le pouvoir d’achat du citoyen, et partant une baisse de la demande de moutons de sacrifice.

D’après elle, » ceci peut avoir une conséquence positive, en entraînant une baisse des prix dans les différents points de vente de moutons de sacrifice ».