Un portail des services consulaires en ligne «E-Consulat», fin 2023

Un accord portant sur l’installation d’un portail dédié aux services consulaires en ligne «E-Consulat» a été signé vendredi, entre le ministère des technologies de la communication, le groupe Inetum Tunisie, leader des services et solutions digitales, l’entreprise MEDIANET, société leader en ingénierie informatique et web service et Sirat, une société de service et d’ingénierie informatique.



Financé par la Banque africaine de développement (BAD), à hauteur de 1,4 million de dinars(MD), le portail «E-consulat» vise à améliorer la qualité des services rendus aux Tunisiens résidents à l’étranger et à développer la capacité d’encadrement des structures publiques, a indiqué le ministère dans un communiqué publié vendredi.



Le ministère a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que ce portail sera prêt fin 2023 et offrira un ensemble des services numériques intégrés aux Tunisiens à l’étranger.



Ce portail permettra également, d’instaurer un registre dédié à la diaspora tunisienne, en assurant son raccordement aux systèmes d’information nationales.



Le ministère a précisé que le portail offrira également, des services permettant d’extraire et renouveler des documents, en plus du service de paiement électronique et l’obtention du visa pour les visiteurs étrangers

