Un programme de vaccination des détenus contre la Covid-19 sera mis en place

La ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, a indiqué qu’un programme de vaccination des détenus contre la Covid-19 est en cours de mise en place.

La Direction générale des Prisons et de la Rééducation se chargera de l’exécution de ce programme de vaccination, a-t-elle précisé dans une déclaration de presse, dimanche, en marge de la clôture de la 1re session de la manifestation « Théâtre de l’espoir », organisée au profit des unités pénitentiaires et de rééducation.

De son côté, le porte-parole de la Direction des Prisons et de la Rééducation, Sofiène Mezghiche, a indiqué que plus de 2000 détenus se sont rétablis après avoir contracté le virus de la Covid-19. Actuellement, seuls deux cas de Covid-19 parmi les détenus et cinq parmi le personnel pénitentiaire sont observés.

L’application stricte du protocole sanitaire au sein des établissements pénitentiaires a largement contribué à réduire le risque d’infection par le nouveau coronavirus, a-t-il indiqué, relevant que les nouveaux détenus sont systématiquement placés en quarantaine à leur admission.

Le responsable a, par ailleurs, relevé que l’encombrement des prisons tunisiennes constitue un vrai problème, notamment face à la propagation de la Covid-19.

Il a, dans ce sens, rappelé que le ministère de la Justice, la Direction générale des Prisons et toutes les parties intervenantes en la matière oeuvrent sérieusement à mettre en place des politiques visant à réduire le taux d’encombrement des prisons.

Ces stratégies pour réduire la surpopulation carcérale privilégient notamment les sanctions pénales alternatives à la prison et le port du bracelet électronique, a-t-il précisé.