Un rebond de l’économie africaine autour de 3,6%

Les économies africaines ont déjoué les prévisions les plus catastrophistes sur les conséquences du Covid-19, mais elles ont cependant, comme le reste du monde, été frappées par la récession. Plus de deux ans après le démarrage de la pandémie, le directeur du département Afrique de l’AFD, Christian Yoka, relève un rebond de l’économie africaine, ce qui est en soi une excellente nouvelle… Simplement, nous avons un rebond qui est assez limité, a-t-il tempéré, puisqu’il est deux fois moins fort que ce qui est observé à l’échelle mondiale. À l’échelle internationale, la reprise se situe entre 5 et 7,5 %, tandis que sur la zone africaine elle reste autour de 3,6 %.

En 2020, la récession a été moins importante en Afrique qu’à l’échelle mondiale. Moins 1,7 %, contre moins 4,4 % à l’échelle mondiale. Donc l’effet de rattrapage est beaucoup plus fort ailleurs dans le monde que sur la zone Afrique. Second élément d’explication, c’est l’ampleur des différents plans de relance qui ont été mis en œuvre : 7, 2 % du PIB dans les économies avancées, contre 2,6 % du PIB en Afrique, a-t-l souligné sur RFI.