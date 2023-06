Un responsable de CONECT : l’augmentation conséquente des salaires profite aux performances de l’entreprise

Dans des déclarations vendredi 2 juin sur les ondes de Radio Shems FM, le membre du bureau exécutif de l’Organisation patronale tunisienne, la Confédération nationale des entreprises citoyennes (CONECT), Aslane Ben Rejeb, a estimé qu’il ne peut pas être question d’amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité sans l’augmentation des salaires.

L’accroissement de la production et de la qualité nécessite le relèvement des salaires selon le taux d’inflation et non pas à de taux faibles, a-t-il dit, ajoutant qu’on ne peut réclamer de l’ouvrier et du fonctionnaire d’améliorer la productivité en travaillant dans les conditions prévalant actuellement.

Selon lui, l’amélioration des salaires est un moyen à même de bonifier l’investissement, la compétitivité et la productivité de l’entreprise.