Un responsable de la Banque mondiale clarifie les récents développements des rapports avec la Tunisie

Le vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, Férid Belhaj, a nié, mardi 7 mars, que la Banque mondiale soit revenue sur les conventions conclues avec la Tunisie concernant le financement de certains projets futurs convenus d’un commun accord.

Dans des déclarations à Mosaïque FM, il a assuré que les contacts se poursuivent avec le gouvernement tunisien concernant les projets futurs, disant que rien n’a changé entre la Banque mondiale et la Tunisie sur le plan opérationnel et celui du financement.

Il a ajouté que le président de la Banque mondiale a adressé un message électronique aux fonctionnaires de la Banque des pays africains subsahariens qui étaient inquiets de ce qui s’est produit en Tunisie au sujet du dossier des migrants subsahariens.

S’agissant de la teneur du message, il a noté qu’il exprime le soutien de la Banque à ses fonctionnaires disant qu’elle se tient à leurs côtés, outre qu’il rappelle les principes de base de la Banque et son opposition au racisme. Car, a-t-il poursuivi, nous nous sommes tous étonnés de ce qui s’est produit en Tunisie, en ce qui concerne sa position envers les migrants subsahariens, alors qu’elle a la réputation d’un pays de tolérance.

Férid Belhaj a expliqué que le message évoquait, à l’intérieur, la décision de la Banque mondiale de suspendre jusqu’à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie, mais la nouvelle est parvenue aux agences de presse d’une certaine manière.

Cependant, a-t-il souligné, la répercussion de la nouvelle n’a pas été bonne, de sorte que l’agence concernée a été contactée à ce sujet et elle a fait la rectification nécessaire en gardant le même titre.

Aussi, la Banque mondiale a publié une mise au point dans laquelle elle a mis l’accent sur les liens solides entre la Tunisie et la Banque mondiale et qu’il n’y a pas de rapport entre le message intérieur et les décisions de la Banque et ses rapports avec la Tunisie.

Il a indiqué qu’il s’agit d’une suspension provisoire du cadre du partenariat qui définit les orientations stratégiques des opérations pour la quinquennie 2023/2027, comme il est d’usage avec les autres pays membres. En effet, tous les cinq ans, nous élaborons avec chaque pays membre le cadre stratégique des relations pour la prochaine quinquennie.

Les négociations à ce sujet avec la Tunisie étaient programmées pour le 23 mars. Mais, après la polémique survenue en Tunisie, nous avons décidé de les ajourner en attendant que les choses se calment, a affirmé Belhaj, précisant que la Banque mondiale a apprécié les réformes présentées par le gouvernement tunisien.

Aussi, a-t-il déclaré, le Conseil d’Administration a préféré ajourner les discussions en attendant que la situation se calme et reporté provisoirement les négociations sur le cadre stratégique des relations avec la Tunisie.