Le temps, ce samedi, sera ensoleillé avec quelques nuages passagers. Températures stables et les maximales seront comprises entre 22 et 26 °C dans le nord et les hauteurs et entre 25 et 29 °C dans le reste des régions.

Vent modéré. Mer peu agitée à agitée dans le nord et favorable à toutes les activités maritimes.