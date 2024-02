Un sommet extraordinaire de la Cédéao pour examiner la situation de la sous-région

Un sommet extraordinaire des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest se tient samedi prochain 24 février à Abuja au Nigeria. La rencontre « examinera la situation politique et sécuritaire de la sous-région » après le retrait de la Cédéao du Mali, du Burkina et du Niger qui ont créé l’AES en septembre dernier.

Le retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Cédéao sera le principal sujet du prochain sommet extraordinaire d’Abuja. Les chefs d’État des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest prendront connaissance d’un document officiel sur les avantages et les inconvénients du départ de ces trois pays qui ont créé en septembre dernier l’Alliance des États du sahel (AES).

Selon une source proche de la présidence de la Commission de l’institution régionale, citée par RFI, la prochaine rencontre réaffirmera une position : personne n’applaudit la décision du Mali, du Niger et du Burkina. « L’idée force est de leur tendre une main pour qu’ils restent dans l’organisation », explique-t-on.

Pour y parvenir, les concessions pourraient être faites. Les discussions pourraient également tourner autour des sanctions prises contre le Niger. Des chefs d’État comme le Togolais Faure Gnassingbé demandent la levée desdites sanctions. Autre sujet de discussion, la situation au Sénégal, secoué par une crise politique.

