Un Swazi lauréat du prix littéraire « Commonwealth Short Story Prize »

Ntsika Kota, d’Eswatini, a été désigné lauréat du Prix 2022 de la « nouvelle » du Commonwealth, ont annoncé les organisateurs dimanche.



Le Swazi, né à Mbabane, a surmonté la rude concurrence de 6.728 autres concurrents du monde entier pour remporter le prix de 5.000 £ (environ 6.137 dollars US) pour son histoire intitulée « And the earth drank deep », selon Apanews.



Cet ouvrage basé sur la fiction raconte l’histoire d’un groupe de villageois dans une société de chasseurs-cueilleurs confrontés aux menaces des animaux sauvages, des maladies et de la mort inattendue.



« Le lauréat de cette année est un classique instantané : un récit linéaire dans la tradition de la nouvelle réaliste. Les événements se déroulent autour d’un concept éthique central avec une tension qui s’accumule, et une fin surprenante laisse le lecteur avec de nombreuses questions et dans un état de provocation », a indiqué l’écrivain guyanais Fred D’Aguiar, président du jury.



Kota, 29 ans, est un écrivain autodidacte qui dit avoir été inspiré à l’origine par un devoir d’écriture au lycée.



« Commonwealth Short Story Prize » est une récompense mondiale décernée aux auteurs de nouvelles non publiés (2.000-5.000 mots) en anglais et qui est administré et financé par la Fondation du Commonwealth », selon les organisateurs. Le Commonwealth Short Story Prize, dont l’inscription est gratuite, récompense chaque année la meilleure nouvelle inédite du Commonwealth.



Il s’agit du seul prix littéraire au monde où les œuvres peuvent être soumises en plusieurs langues, dont le chinois, le créole, l’anglais, le français, le grec, le malais, le portugais, le samoan, le swahili, le tamoul et le turc.



