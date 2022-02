Un terroriste tunisien notoire arrêté en Libye, alors que d’autres sont en fuite

Les services de sécurité libyens ont capturé le terroriste tunisien notoire « Bilal Ben Abdel Wahab Ben Trad » à Tripoli, dans le cadre d’un suivi sécuritaire intensif des terroristes potentiels dans les régions de Nafusa et Sabratha, annonce la chaîne tv libyenne 218News.

- Publicité-

Il y a environ deux semaines, des sources du bureau du procureur général ont confirmé à 218News que les unités de sécurité libyennes ont commencé à mener des opérations de recherche après avoir reçu des informations confirmant la présence dans l’ouest du pays de l’éminent chef de Daesh tunisien , Ashraf Ben Fathi Guizani, qui est poursuivi par les États-Unis, qui l’ont classé comme terroriste mondial.

218News a également obtenu un document officiel adressé par la Direction générale des opérations de sécurité au ministère de l’Intérieur, confirmant que les terroristes Hamza Ben Salem Al-Aib et HédiNen Daou Al-Ghweil, recherchés par les autorités tunisiennes, se trouvent en Libye, plus précisément dans le village de Takout près de Naolut.

Les rapports de sécurité indiquent que les terroristes continuent de se déplacer par les routes les plus dangereuses reliant la Libye et la Tunisie, où les dirigeants de Daesh sont secrètement localisés dans les régions des Monts Nafousa et de la côte ouest, où l’on s’attend à ce que les poursuites sécuritaires mènent au renversement des dirigeants recherchés aux niveaux local et international.