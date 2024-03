Un think tank britannique souligne l’importance de la coopération entre le Royaume-Uni et le Maroc

Un nouveau rapport de l’Institute For Free Trade (IFT) présente des propositions visant à approfondir de manière significative les relations économiques et commerciales entre le Royaume-Uni et le Maroc. Rédigé par l’expert en commerce Shanker Singham, le rapport affirme que le Brexit offre une occasion unique de renouveler et de renforcer les liens britannico-marocains de longue date, note Morocco News.

S’étendant sur plus de 800 ans, le partenariat entre les deux royaumes est l’un des plus anciens de Grande-Bretagne. Pourtant, les exportations britanniques vers le Maroc restent faibles et stagnantes, manquant des opportunités dans des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile et l’agriculture, indique le rapport.

Le rapport souligne les développements ambitieux du Maroc en matière d’infrastructures, notamment le complexe portuaire ultramoderne de Tanger Med, qui le positionne comme une plaque tournante commerciale et logistique de plus en plus vitale entre l’Europe et l’Afrique. Avec un accès préférentiel à l’UE et des capacités de fabrication en plein essor, les entreprises britanniques ont la possibilité d’exploiter les industries et les chaînes de valeur marocaines établies.

Il préconise de maximiser les zones économiques existantes au Maroc afin d’accélérer les flux commerciaux bilatéraux. L’Union postale universelle développe une zone de prospérité postale innovante au Maroc, axée sur les expéditions de commerce électronique en provenance d’Asie, qui pourrait s’intégrer aux itinéraires britanniques. Un projet de corridor commercial numérique utilisant le dédouanement électronique pourrait également réduire les formalités administratives.

Selon le rapport, l’amélioration de l’actuel accord d’association entre le Royaume-Uni et le Maroc est essentielle pour débloquer les bénéfices réciproques. La rationalisation des mesures sanitaires et phytosanitaires encombrantes permettrait d’accroître les échanges agricoles. De même, l’alignement des réglementations et des normes par la reconnaissance mutuelle des exigences techniques sous-jacentes pourrait stimuler les investissements britanniques.

