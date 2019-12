Un tournoi féminin U20 du 22 au 28 décembre à Alger

L’Union Nord Africaine de football organise, en collaboration avec la fédération algérienne, un tournoi de football féminin à l’intention des sélections U20, et ce du 22 au 28 décembre courant au stade Dar Elbeida à Alger.

Le tournoi enregistrera la participation des sélections d’Algérie, du Maroc et d’Egypte ainsi que des équipes du Burkina Faso et de Tanzanie en tant qu’invités d’honneur.

La réunion technique de ce tournoi se tiendra le 21 décembre avec la participation des présidents et représentants des sélections engagées.

Le programme :

1ère journée (22 décembre) :

Maroc – Burkina Faso

Algérie – Egypte

2e journée (24 décembre) :

Egypte – Bukina Faso

Maroc – Tanzanie

3e journée (26 décembre):

Egypte – Tanzanie

Algérie – Maroc

4e journée (28 décembre) :

Algérie – Tanzanie.