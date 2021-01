Une affiche prometteuse en vue entre l’ES Tunis et le Stade tunisien

Après la trêve obligatoire de dix jours observée face à la prolifération de la pandémie liée au coronavirus, le championnat de la Ligue 1 du football professionnel reprend ses droits demain samedi, à l’occasion des rencontres de la 9e journée ,dont un derby prometteur entre le leader espérantiste et le Stade tunisien, 4e du tableau.

L’Espérance sportive de Tunis tentera au cours de cette journée d’oublier la défaite face au CS Sfaxien à Sfax (0-2) en réalisant son 6e succès de la saison, tandis que le Club du Bardo, qui sera privé de 10 joueurs contaminés par le Coronavirus, cherchera à réaliser un résultat positif qui le rapprocherait davantage de la tête du classement.

A noter que lors des dernières confrontations entre les deux formations, l’avantage penche du côté des sang et or. Le dernier succès des stadistes face à l’ES Tunis remonte à la saison 2011-2012.

Par ailleurs, le dauphin Sfaxien (13 points en 6 matches) fera le déplacement à Bizerte où il rencontre le Club athlétique de la place (10e, 8pts), dans un match que les deux équipes placent sous la devise de la confirmation après leurs succès de la journée précédente face respectivement à l’ES Tunis (2-0) et à l’olympique de Béja (1-0).

De son côté, l’US Ben Guerdane aura une mission à sa porté lorsqu’il affrontera la JS Karouanaise. Les protégés de Hassen Gabsi au rendement fort respectable auront en face une Jeunesse kairouanaise en mauvaise posture ne comptant qu’un seul point sur sept matches disputés.

L’US Monastir, dont le staff technique s’est vu renforcé par la venue de Taoufik Zaaboub en tant qu’entraineur-adjoint, tentera quant à elle, de sortir victorieuse de sa confrontation de samedi face au promu, l’Olympique de Béja, pour consolider son capital points.

La mission des l’US Monastir ne sera, toutefois, pas facile au regard de la belle prestation livrée par les protégés de Chaker Mefteh dans ce début de championnat qui, auraient collecté plusieurs points à l’extérieur, notamment, en battant l’AS Réjiche et l’ES Métlaoui, et en concédant le nul contre le Stade tunisien et l’US Tataouine.

A Métlaoui, les chances entre l’Etoile sportive de la Place et l’US Tataouine semblent égales dans la confrontation qui les opposera à l’occasion de la 9e journée, pour s’imposer et améliorer leurs classements respectifs.

Du côté de l’Etoile sportive du Sahel, l’objectif fixé pour cette journée est celui de renouer avec les victoires en accueillant le promu, l’AS Réjiche, surtout que le match constituera la première sortie du nouvel entraineur de la formation étoilée, Lassad Dridi.

Le dernier succès de l’ES Sahel remonte à la 4e journée lorsqu’elle a remporté le derby du Sahel devant l’US Monastir (3-1).

L’AS Réjiche cherchera, quant à lui, à confirmer le bon parcours réalisé jusque-là sous la conduite de Said Saibi.

Dernière affiche de la journée, celle opposant le Club Africain à l’AS Soliman à Soliman.

Le Club de Beb Jedid, toujours en quête d’un deuxième succès pour améliorer son rang (12e) qui ne correspondant pas à l’image du club et aux ambitions de ses supporters.

Le déplacement s’annonce périlleux pour les clubistes face à la détermination des solimaniens de faire un nouveau départ sous la houlette du nouveau coach Yemen Zalfani venu remplacer Sami Gafsi.