Une année instable pour la Tunisie et un accord avec le FMI très peu probable avant l’été

Le président Kais Saied affirme qu’il va refaire la politique tunisienne en 2022 avec une nouvelle constitution et un nouveau parlement, après s’être emparé du pouvoir exécutif l’année dernière dans une démarche que ses adversaires qualifient de coup d’État – mais la menace de faillite nationale pourrait bouleverser ses plans, estime l’agence de presse Reuters dans une analyse publiée, ce mercredi..

C’est que le pays a besoin d’un plan de sauvetage international pour éviter un effondrement désastreux des finances publiques, avec le report de certains salaires des fonctionnaires de l’Etat en janvier. Mais alors que le temps presse, les bailleurs de fonds disent que Saied n’a pas fait assez pour les rallier à sa cause.

Ils lui demandent d’adopter un processus politique plus inclusif pour assurer la survie de la jeune démocratie tunisienne, et de conclure un accord publiquement reconnu avec ses principaux rivaux sur des réformes économiques impopulaires pour maîtriser les dépenses et la dette.

Les coûts d’un échec pourraient être catastrophiques, indique Reuters qui cite « des difficultés terribles pour les Tunisiens, un glissement vers une autocratie totale ou une explosion sociale qui pourrait enflammer une crise migratoire ».

Saied est déjà confronté à une opposition plus audacieuse que jamais depuis qu’il a décidé, en juillet, de suspendre le Parlement et de limoger le chef du gouvernement, mais une forte baisse du niveau de vie pourrait provoquer une agitation majeure au sein d’une population déjà fatiguée par des années de stagnation.

Cela mettrait à l’épreuve non seulement la capacité de Saied à parvenir à ses fins politiques, mais aussi la possibilité qu’il lâche les forces de sécurité de plus en plus affirmées contre les opposants, malgré sa promesse de faire respecter les droits et libertés acquis lors du soulèvement de 2011, souligne l’agence de presse internationale.

La principale opposition de Saied, les grands partis du Parlement, sont eux-mêmes profondément impopulaires et les Tunisiens semblent amèrement divisés sur leurs dirigeants. Même au sein de la petite équipe de Saied, il y a eu des ruptures entre les camps rivaux.

Tout cela laisse présager une année instable pour les Tunisiens, qui tentent toujours de résoudre le puzzle d’un président dont l’approche intransigeante mais non conventionnelle a souvent mystifié ses partisans, ses opposants et ses alliés étrangers, note Resuters.

Des réformes douloureuses

Sous une pression intense, Saied a annoncé en décembre une feuille de route pour sortir de la crise, en lançant une consultation en ligne pour une nouvelle constitution qui, selon lui, sera rédigée par un comité d’experts avant un référendum en juillet. L’élection d’un nouveau parlement suivrait en décembre.

Les bailleurs de fonds ne pensent pas que ces mesures suffisent à répondre à leur appel à un retour à l’ordre constitutionnel normal par le biais d’un processus inclusif et souhaitent que le puissant syndicat et les principaux partis politiques soient directement impliqués.

Entre-temps, le gouvernement nommé par Saied en septembre cherche à obtenir un plan de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI), que la ministre des Finances dit espérer obtenir d’ici avril, et qui est nécessaire pour débloquer presque toute autre aide bilatérale.

Les prêteurs pensent qu’un accord est très peu probable avant l’été, un délai qui pourrait être trop tard pour éviter de graves problèmes, notamment la pression sur la monnaie, le paiement des salaires de l’État et l’importation de certains produits de base subventionnés.

L’économie est une source constante de malaise dans l’opinion publique, bien que les avis sur la façon dont le président gère la question diffèrent. Les Tunisiens se plaignent déjà de la pénurie de certains produits comme le sucre et le riz.

Toutefois, si la présentation initiale de la Tunisie au FMI a été qualifiée de satisfaisante, les bailleurs de fonds ont estimé qu’elle manquait de détails et, surtout, de l’adhésion politique générale nécessaire pour mener à bien les réformes promises.

Bien que Saied ait rencontré le secrétaire général du syndicat le mois dernier pour la première fois depuis juillet, il n’y a pas encore de preuve que le président ou le syndicat soient prêts à soutenir publiquement les réformes à l’échelle nécessaire pour obtenir l’aide du FMI.

Le spectre de l’agitation !

Bien qu’une grande partie de l’élite politique se soit rangée contre le coup de force de Saied, les protestations ont été jusqu’à présent relativement modestes par rapport à l’histoire. Une crise économique de l’ampleur de celles du Liban ou du Venezuela – dont le gouverneur de la banque centrale a averti il y a un an – provoquerait probablement de graves troubles.

Une source proche de la présidence a déclaré que des questions de sécurité étaient à l’origine de l’éviction de Nadia Akacha, la principale conseillère de Saied, qui a démissionné le mois dernier. La source a déclaré que l’establishment sécuritaire voulait « une approche forte pour imposer ce qu’il veut ».

Les diplomates préviennent qu’un échec de la tentative de Saied de refaire la politique pourrait ne pas conduire à un retour à une démocratie complète, mais à une autocratie plus effrontée émergeant des cendres économiques du soulèvement de 2011, conclut Reuters.