Une banque qui retombe, pour la 2ème fois dans le déficit, avec un DG à 848 mDT

Wifack International Bank, l’unique à siège social au Sud tunisien à 8 MDT et une plateforme plus coûteuse dans la capitale, est la nouvelle dénomination sociale de la société anciennement dénommée « El Wifak Leasing». Août 2015, une année presque après les législatives de 2014 reportées, en 2ème position, par le parti islamiste tunisien Ennahdha, elle quitte le leasing et devient banque universelle spécialisée dans la finance islamique.

En novembre 2018, Fitch Ratings a confirmait la note à long terme attribuée à Wifak International Bank, en lui attribuant un «AA+(tun)» avec perspective stable. Le 31 décembre de la même année 2018, elle terminait l’exercice avec un résultat net, déficitaire d’un peu plus de 2,829 MDT, après un résultat d’exploitation tout aussi déficitaire de 3,235 MDT et malgré un PNB de plus de 25,148 MDT et qui a presque augmenté de 10 MDT d’une année (2017) à l’autre (2018). Ces résultats déficitaires ne sont pas une première chez la Wifak. En 2017, le résultat net était déjà déficitaire de 1,687 MDT et celui de l’exploitation de 2,235 MDT. Deux déficits, qui interviennent cependant, après trois bénéfices, comme le montrent ces chiffres.

Tentative de décryptage d’une mauvaise performance répétée

Manifestement, la banque spécialisée en finance islamique, n’avait pas su maîtriser ses charges d’exploitation. Ces dernières ont, en effet, plus que doublé, passant de 8,05 MDT en 2017, à 17,076 MDT une année plus tard en 2018. Les 3 postes qui ont explosé sont, d’abord, les frais du personnel qui ont augmenté de 4,6 MDT en une seule année, la banque s’étant embarquée dans une politique d’embauche et de débauchage sur la place bancaire tunisienne. Le second poste a été celui des charges générales d’exploitation, qui a augmenté de 2,6 MDT en une année. La nouvelle banque a ensuite dû augmenter de presque 2,5 MDT ses dotations aux amortissements et aux provisions.

Loin de privilégier les TIC et l’orientation vers une présence et des services en très grande partie en ligne, la nouvelle banque s’est lancée dans une course aux agences, les clients de la finance islamique préférant certainement la monnaie sonnante et trébuchante et le Cash. Et c’est cette course aux agences (27), qui a certainement un peu plus alourdi les charges de la Wifak.

En contrepartie, le but étant de recueillir le plus de dépôts pour baisser le coût de ses ressources, c’est un apport de 10,5 MDT seulement par agence qu’on retrouve chez la Wifak. En comparaison, la même année, la banque Zitouna récoltait 2.828.870.000 DT, ce qui ferait 24,814 MDT par agence (114 en 2018). La Wifak a donc beaucoup de terrain à rattraper, même si l’ancienneté dans le secteur n’est pas la même.

Une banque, islamique, qui n’a pas tenu ses promesses

A la dernière présentation publique du Business Plan, ce n’étaient pas les mêmes prévisions qui avaient été présentées à la presse et aux petits actionnaires de cette banque cotée en Bourse. Rien que pour 2018, le management promettait un résultat avant impôt de presque 14,6 MDT et non un déficit. On serait presqu’en droit de mettre en doute les 23,9 MDT avant impôts promis pour cette année 2019. Après quatre années de dèche et d’attente pour les actionnaires, les premiers dividendes à distribuer devaient intervenir cette année. Ce ne sera donc pas déjà le cas !

D’après le business plan de la banque, les dépôts évoluent à un taux de croissance annuel moyen de 85% entre 2016 et 2019 passant ainsi de 142,693 millions de dinars à 903,138 millions de dinars. On est donc loin des prévisions et promesses de la banque, qui n’aura pas, ainsi, respecté son Business Plan. Ceci, d’autant plus que 2019 devrait être un peu plus difficile pour les banques islamiques, selon certains professionnels de la banque.

En effet, si la hausse des taux (par la grâce du relèvement du taux directeur de la BCT), profitera aux banques classiques qui impactent toute hausse sur le client, les dites banques islamiques fonctionnent à un taux fixe. Toute hausse est donc impactée par les ressources des banques islamiques. Cette situation, notamment les stocks de crédits, fera de telle sorte que le «Spread» des banques islamiques seront impactés négativement.

Un DG, pourtant très bien payé

En face de cette mauvaise performance, répétée et non expliquée, on trouve à la tête de cette banque, un DG plutôt bien payé. A bien faire le calcul, le DG de la Wifak aurait en effet touché, au cours de l’exercice 2017 qui était déficitaire, la somme de 848,5 mille DT nets par an, ce qui correspondrait à 70,7 mille DT par mois en net.

Selon les propres écrits des CC de la banque, «la rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2017 est fixée à un montant net annuel de 240 000 DT, en plus d’une prime annuelle nette au titre du même exercice pour 240 000 DT. Par ailleurs, et en vertu de la décision du même conseil, le Directeur Général a bénéficié en 2017 d’une prime d’intéressement proportionnelle au résultat de l’exercice 2016 s’élevant à un montant net de 246 644 DT et un complément au titre des salaires de l’exercice 2016 pour un montant net de 121 856 DT. En outre, il bénéficie de la prise en charge des cotisations de la sécurité sociale, de l’assurance multirisques et des avantages en nature composés principalement d’une voiture de fonction et de 500 litres de carburant».

Etant néophyte en finance islamique, sans vouloir être donneur de leçons, et parce que l’entreprise est classée faisant appel public à l’épargne et cotée en bourse, nous jugeons nécessaire d’attirer l’attention sur cette énorme disproportion, entre état des finances de la banque, d’une part, et celles du premier responsable de cette banque, d’autre part !