Une consultation populaire électronique controversée

Une consultation populaire électronique devrait être lancée au cours des premiers jours de 2021. Annoncée par le président de la République, Kais Saied, elle portera sur un certain nombre de thèmes. Le ministre des Technologies de la communication Nizar Ben Neji a dévoilé les différents aspects techniques de cette plateforme électronique, ses mécanismes de fonctionnement et la manière d’y participer.

Lors d’une réunion présidée par le chef de l’Etat, le ministre a souligné, au sujet de l’état d’avancement des préparatifs en cours pour le lancement de la plateforme électronique liée à la consultation populaire, que la participation à cette plateforme sera anonyme afin d’assurer la confidentialité des participants et encourager les citoyens à y prendre part librement et plus confortablement.

Selon ce que le ministre avait expliqué, dans une séquence vidéo publiée par la présidence de la République, la participation à ce rendez-vous se fera par téléphone portable *1712#, puis en saisissant le numéro de la carte d’identité, et de ce fait, un numéro de participation secret sera envoyé via un message SMS, qui permettra à son titulaire d’accéder au portail électronique.

Confidentialité et anonymat battus en brèche !

Au regard de l’ensemble des données techniques fournies par le ministre, se pose la question suivante : est-ce que le ministère des Technologies de la communication aurait pu mettre en place une consultation nationale sans utiliser l’identifiant unique des citoyens ?.

A ce propos, AfricanManager. Ar » a contacté Kassem Ayachi, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections ou « Isie » et spécialiste dans les technologies et la sécurité de l’information, qui a affirmé qu’il est techniquement possible de créer une plateforme de consultation nationale sans utiliser de données personnelles.

Il a expliqué que le terme confidentialité signifie que les données personnelles des citoyens resteront uniquement chez l’autorité de tutelle, à savoir le ministère des Technologies de la communication, de manière sécurisée et confidentielle et sous sa responsabilité, ce qui l’oblige de les protéger, toujours selon lui.

Il a souligné que d’un point de vue technique, il est possible de créer une plateforme électronique sans données personnelles, et il est probable que le motif de l’utilisation de ces données personnelles soit d’assurer la crédibilité des données fournies par les citoyens.

Ayachi a indiqué que l’Instance supérieure indépendante pour les élections ou « Isie » n’a pas été sollicitée par le ministère des Technologies pour lui apporter son concours dans cette consultation nationale, soulignant que la Commission Electorale ne s’occupe que des référendums et des élections.

Entretemps, les réactions commencent à se faire connaître à la suite de l’annonce de l’organisation de la consultation populaire électronique, et des mécanismes qui y sont associés tels que décrites par le ministre des Technologies de l’information-

Ainsi, le parti Al-Joumhouri a déclaré rejeter catégoriquement l’utilisation des moyens de l’Etat et biens publics pour la mise en œuvre du « projet politique du président de la République ».

Selon le parti, le ministère des Technologies de la communication s’apprête à lancer une plateforme numérique destinée à une large consultation nationale.

Dans une déclaration publiée, jeudi, le parti considère que les résultats de cette consultation sont « connus d’avance » et « dépourvus de toute légitimité ».

Il a, dans ce sens, appelé les Tunisiens à ne pas répondre à cette consultation « orientée ».

Al-Joumhouri a, en outre, exhorté les forces démocratiques et civiles à unifier leurs efforts en vue d’exiger une solution efficace à la crise politique et socio-économique à laquelle fait face la Tunisie.

Le parti appelle, aussi, à un retour au « processus constitutionnel » à travers l’organisation d’un dialogue national qui permettra de préciser « les contours d’une solution à la crise étouffante que traverse le pays ».