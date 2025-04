Une croissance de 2,4 % au 4ème trimestre 24

La croissance économique, aux prix constants de 2015, s’est maintenue sur une trajectoire haussière, passant de 1,8% (en G.A.) au 3ème trimestre 2024, à 2,4% le trimestre suivant. Selon un communiqué de la BCT (Banque Centrale de Tunisie, publié le 7 avril 2025 dans la « Note sur les évolutions et les perspectives de l’économie », « cette évolution porte la marque de l’expansion de la demande intérieure, dont le rythme de progression est passé de 4% (en G.A.) au 3ème trimestre 2024 à 7,1% le trimestre suivant, et qui a occasionné une accélération des importations (9,7%, en G.A., contre 4,9% au T3-2024). En revanche, la contraction des exportations de biens et services s’est poursuivie au dernier trimestre 2024, enregistrant un repli de -0,2% (en G.A.) contre -0,1% au trimestre précédent.

Du côté de l’offre, la croissance du PIB a été soutenue par la bonne performance des services et de la production agricole, dont les contributions à la croissance économique se sont élevées à +1,2 pp et +1,0 pp au T4-2024, respectivement, contre +0,9 pp et +0,8 pp au T3-2024. Par ailleurs, la contraction de l’activité industrielle s’est atténuée, avec une contribution négative réduite à -0,1 pp contre -0,2 pp au trimestre précédent. La contribution des impôts nets de subventions à la croissance économique s’est maintenue, au T4-2024, stable à +0,3 pp, et ce pour le troisième trimestre consécutif.