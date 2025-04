Une délégation de Hamas ce samedi au Caire

Une délégation de Hamas, comprenant un haut responsable, Khalil al-Hayya, devrait arriver au Caire samedi, selon la chaîne saoudienne Al-Hadath.

Israël aurait donné sa dernière réponse à la proposition égyptienne d’un nouvel accord sur les otages et le cessez-le-feu jeudi soir, a déclaré un haut fonctionnaire israélien à Walla.

L’Égypte et les États-Unis tentent de formuler une proposition qui serait acceptable à la fois pour Israël et pour Hamas. Des responsables israéliens ont déclaré qu’il y avait eu un rapprochement entre Israël et l’Égypte. Toutefois, on ne sait pas encore si Hamas acceptera une proposition qui comprend la libération de plus de cinq otages vivants.

