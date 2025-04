Une délégation malgache accompagnée d’un responsable de COMESA en visite en Tunisie

Une délégation malgache conduite par la directrice générale du Conseil de développement économique de Madagascar et le directeur du développement des investissements de l’Agence régionale du COMESA effectuent actuellement une visite en Tunisie.

Au programme de la visite plusieurs réunions avec les structures administratives et professionnelles concernées, dans le cadre du rôle de l’Agence en tant que réseau des organismes chargés d’investir dans les États membres et d’explorer le climat des affaires en Tunisie ainsi que les avantages préférentielles offerts aux investisseurs.

La délégation malgache s’est entretenue, mardi, avec le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid. La réunion a porté sur la volonté des deux parties de renforcer les relations commerciales et la nécessité d’exploiter les opportunités d’échanges, de l’investissement et du partenariat entre la Tunisie et Madagascar durant la période à venir, en intensifiant les rencontres et renforçant les relations bilatérales dans l’intérêt commun, selon un communiqué publié mardi par le ministère du Commerce.

Pour sa part, La Directrice générale du Conseil de développement économique de Madagascar a passé en revue le rôle du Conseil, les principaux mécanismes législatifs et les réformes ainsi que les facilités mises en place par son pays pour attirer les acteurs économiques et les encourager à investir, soulignant l’importance des échanges des expériences entre les deux pays et la multiplication des missions des hommes d’affaires dans les deux pays.

