Une enquête est ouverte sur les causes de l’accident de Amdoun

Une enquête a été ouverte sur l’accident du bus touristique à Amdoun (gouvernorat de Béja), pour en identifier les causes, a affirmé mercredi, le ministre du tourisme et de l’artisanat et du Transport par intérim René Trabelsi.

Interrogé sur les derniers développements de ce dossier, en marge du coup d’envoi du nouveau Système de gestion de terminaux portuaires ” TOS ” (Terminal Operating System), le ministre a souligné la nécessité d’appliquer la loi et le code de la route pour lutter contre les accidents de la circulation, d’autant que ces accidents causent plusieurs morts quotidiennement.

L’accident du bus touristique survenu dimanche 1er décembre 2019 vers midi, a fait 28 et morts jusqu’présent.