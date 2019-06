Une enveloppe de 1,200 million de dinars pour soutenir l’action culturelle à Gabès

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé mercredi qu’une enveloppe de 1,200 million de dinars sera allouée au renforcement de l’action culturelle dans le gouvernorat de Gabès.

Cette somme servira à la valorisation de la contribution des créateurs, acteurs culturels et intellectuels de cette région du sud-est en vue de promouvoir la richesse du patrimoine du gouvernorat et enrichir le paysage culturel dans le pays, indique le ministère dans un communiqué.

Cette nouvelle décision a été prise à l’issue d’une séance de travail tenue au siège du ministère, groupant autour du ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zine El Abidine une délégation de la région de Gabès conduite par le gouverneur de la région, Mongi Thameur. La rencontre a été notamment marquée par la présence du comité du Festival international de Gabès et les responsables des différentes directions au ministère.

Les deux parties ont examiné la marche de l’action culturelle et les moyens de soutenir davantage les festivals d’été et les différentes manifestations culturelles dans le gouvernorat.

A cet effet, le ministre a estimé indispensable d’attribuer au Festival international de Gabès la subvention qui lui est réservée, “compte tenu de l’importance de cette manifestation artistique estivale annuelle pour les habitants de la région”.

Il a également proposé d’organiser dans la région un symposium international d’art contemporain et une manifestation théâtrale qui “soient à la hauteur de riche patrimoine civilisationnel et historique de la région et qui permet de mettre en valeur le potentiel artistique de ses créateurs”.