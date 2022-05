Une enzyme décompose le plastique en un temps record

Des ingénieurs ont développé une enzyme, qui permet de dégrader le plastique avec des bactéries. Ce type d’enzyme est déjà connu, mais celle-ci a la faculté d’agir très rapidement.

La pollution plastique ne fait qu’augmenter, encore et encore. Elle pourrait même tripler d’ici 2040. Il faut non seulement trouver des solutions pour la réduire, mais également développer des mécanismes de recyclage de plus en plus efficace, car cette pollution porte atteinte aux écosystèmes, à la santé des animaux et à celle des humains.

Et si une enzyme développée en laboratoire pouvait aider à améliorer le processus de dégradation et de recyclage du plastique ? « Les possibilités de tirer parti de ce processus de recyclage de pointe sont infinies, dans tous les secteurs d’activité », estime l’ingénieur Hal Alper, sur le site de l’université du Texas.

Avec son équipe, ils ont créé une nouvelle enzyme capable de dégrader le plastique en seulement quelques heures. La découverte a fait l’objet d’une publication dans la revue Nature, le 27 avril 2022.L’enzyme a été nommée « FAST-PETase », acronyme de « functional, active, stable, and tolerant PETase ». Les PETases sont une classe d’enzyme déjà connue, qui permet naturellement aux bactéries de catalyser l’hydrolyse du plastique de polyéthylène téréphtalate