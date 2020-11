Une grève générale paralyse la quasi-totalité de l’activité économique à Béja

Une paralysie quasi-totale de l’activité économique a été observée, mercredi, dans le gouvernorat de Béja en raison de la grève régionale tenue en réponse à l’appel lancé par la coordination des organisations nationales à Béja pour revendiquer le droit des habitants de la région au développement et à l’emploi.

Les administrations, les services municipaux, les établissements scolaires ainsi que les grands magasins étaient fermés aujourd’hui. De même, les commerces, les cafés et les restaurants.

Egalement ont été suspendus mercerdi les transports en commun et les activités des entreprises installées dans la zone industrielle « Bouteffaha » à Béja dont l’usine allemande « Kromberg Schubert » qui emploie 4000 ouvriers.

Par ailleurs, plusieurs milliers de citoyens se sont rassemblés devant le siège du gouvernorat de Béja pour dénoncer la dégradation de la situation socio-économique dans le gouvernorat à cause de l’absence de projets et la hausse du chômage.

Des sit-ins ont été organisés également à l’avenue principale « Habib Bourguiba » de la ville de Béja par des professionnels de divers secteurs dont les agriculteurs qui dénoncent la marginalisation de l’activité agricole dans la région.

Rappelons que la coordination des organisations nationales de Béja regroupe l’Union Régionale du Travail (URT), l’Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (URICA), l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP), l’Union des Femmes ainsi que les sections de l’Ordre des Avocats et de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme.

La grève générale au gouvernorat de Béja est soutenue également par 12 municipalités et nombreuses composantes de la société civile qui avaient annoncé, des communiqués, leur adhésion.