Une journée de partenariat Tuniso-Turc se tiendra à Tunis

Une journée de partenariat Tuniso-Turc se tiendra, le 13 mai 2025, à Tunis à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis(CCIT) en collaboration avec l’Ambassade de Turquie en Tunisie et l’Assemblée des Exportateurs Turcs.

Organisée en marge d’une visite effectuée par une délégation d’hommes d’affaires turcs opérant dans plusieurs secteurs économiques à Tunis, cette manifestation sera consacrée, essentiellement, aux rencontres bilatérales(B2B), a fait savoir la CCIT.

Les secteurs concernés sont les pièces de rechange automobile, la protection des incendies dans les milieux industriels, la climatisation, le refroidissement des eaux et production de glace, la désalinisation des eaux,

le textile et le transport des liquides via les pipes lines.

La CCIT appelle, ainsi, les entreprises désirant prendre part à cette journée à confirmer leurs participations, et ce, avant le 9 mai 2025.