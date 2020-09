Une journée marquée par une alternance entre éclaircies et passages nuageux

Les conditions météorologiques se poursuivent, mardi, au même rythme qui a caractérisé les dernières 24 heures. Une activité des cellules orageuses, l’après-midi, est prévue sur les hauteurs Ouest, qui sera accompagnée de pluies éparses, sur le reste des régions, La journée sera marquée aussi par une alternance entre éclaircies et passages nuageux.

Les températures enregistreront une légère augmentation, les maximales se situeront entre 28 et 33 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, et entre 32 et 36 dans le reste des régions, et atteindront 40 degrés à El Borma et Borj El Khadra.

Vent soufflera généralement faible à modéré, atteignant une vitesse de 40 km / h près des côtes et dans le sud, où il sera, localement, accompagné de tourbillons de sable.