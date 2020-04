Une journée « ordinaire » d’un/confiné(e)

On n’aurait jamais cru qu’un jour on se serait enfermé chez soi et condamné à ne pas faire le moindre pas dans la rue.

Et on n’aurait jamais imaginé que l’État ou les autorités concernées interviendraient dans notre manière de vivre… Ou alors qui aurait pu croire qu’on serait, un jour, privés de nos acquis et des plus simples droits auxquels on n’aurait attaché aucune importance il y a quelques semaines… Sortir, faire du sport, flâner entre cafés et plages et ruelles ou tout simplement aller quotidiennement à son travail … des petites choses qu’on aurait appelées ‘’la routine’’… maintenant, cette routine qui ‘’tue’’ nous manque terriblement.

Cette période de confinement nous pousse à voir les choses autrement, à s’interroger et surtout à apprendre à vivre cette nouvelle vie… totalement étrange à notre vécu quotidien…

Nombreux ceux qui attendent impatiemment le retour à la normale, somme toute, un objectif simple… Mais en attendant, quelques Tunisiens ont levé un coin du voile sur la manière dont ils vivent leur confinement et narré leurs histoires à Africanmanager:

19ème jour d’un/une confiné (e)

Marwa.T, 28 ans, raconte son 19ème jour de quarantaine, en pleine épidémie de Covid-19, en Tunisie.

‘’J’ai peur que rien ne change et j’ai peur que cela dure encore plus longtemps’’, a-t-elle dit.

‘’En revanche, j’ai commencé à m’habituer à cette nouvelle vie où j’y ai découvert de nouvelles passions… Entre bouquiner sur Internet et se faire convivial chez soi, j’ai fait la découverte de nouvelles adresses sur Youtube pour vivre pleinement ma passion dans l’art culinaire mais aussi être en atomes crochus avec mes séries et films préférés pour lesquels je n’avais jamais eu le temps’’, a-t-elle dit.

‘’Certes, ce confinement est un confort, mais j’avoue que les sorties entre amis et les balades dans les ruelles de la Médina et ses chichas me manquent… et puis, cette nouvelle vie risque de devenir un calvaire’’, a-t-elle regretté.

Il faut aussi bien rappeler que tous les citoyens ne se payent pas ce luxe de vivre tranquillement confinés chez eux. La vie celle d’un ouvrier, ou d’une personne en arrêt de travail ou des personnes des milieux ruraux est autre… Ces gens-là … comme disait Brel n’ont pas le temps pour philosopher et s’interroger sur le sens de la vie par exemple … car ils voudraient simplement trouver quoi manger et ne pas dormir le ventre vide.

Sihem, jeune mère de deux enfants a, récemment accueilli sa belle-mère octogénaire, atteinte de la maladie d’Alzheimer, pour s’occuper d’elle et profiter de ce temps exceptionnel et de ce confinement particulier pour elle.

‘’Mon temps est assez précieux car je dois gérer les enfants, ma belle-mère qui a souvent besoin d’assistance, désinfecter la maison et cuisiner… les tâches ne sont pas faciles’’… a-t-elle dit.

‘’Tous enfermés dans cette ‘’bulle’, les histoires racontées par ma belle-mère souvent inventées apaisent la fatigue et le stress et me font tout de même rire… des scénarios insolites dignes d’un film pendant ce confinement’’, lance-t-elle en riant.

La journée de Emna.D, enseignante, est différente de celle des confinés tunisiens…souvent ordinaire…

Le confinement … entre philosophie et réflexion

‘’Il est indéniable que nous passons par des moments difficiles, nous nous trouvons confrontés à nous-mêmes, l’enferment, pour moi, est une occasion en or pour revenir à soi-même, se concentrer sur notre intériorité, en prendre soin, se poser des questions sur les projets du futur, ce qu’on a à améliorer, en gros, un travail sur soi-même’’, a-t-elle dit.

‘’Pour ce faire, et avec les simples moyens dont je dispose, je suis des conférences en ligne sur le développement personnel. Les livres audio sur ce sujet sont très intéressants, également.

Je profite aussi de cette période de confinement pour revenir à un ancien projet abandonné. L’esquisse d’un roman qui n’a pas vu le jour à cause de toutes les occupations quotidiennes.

Les spectacles en ligne, ballets, cirque ou concerts allègent mes journées et leur ajoute la magie de l’art, la même magie de l’espoir qui a changé la réalité terre à terre de Cendrillon ! a-t-elle raconté, en ce vendredi 10 avril 2020, à Africanmanager.

Comment et quand sortirons-nous de ce confinement… ? Personne ne détient la réponse jusqu’ici… mais si on prend les choses avec humour… Certains sortiraient de ce ‘’monde parallèle’’, soit obèses, soit totalement fous et pourquoi pas alcooliques.

Une chose est sûre : certains perdront leur latin et d’autres sortiront de leur quarantaine la langue espagnole ‘’dans la poche’’ à force de passer des heures à regarder les séries cultes espagnoles … La Casa De Papel et Narcos invités d’honneur du confinement…