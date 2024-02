Une levée de fonds pour la Startup du Sénégalais Tasmir Ousmane

« 216 Capital » co-lead le tour de table en seed de Logidoo clôturé à 1 550 000 $. Cet investissement est mené par un consortium de fonds d’investissement à l’instar du Maroc Numeric Fund II (Maroc), 216 Capital (Tunisie), Gullit VC (Kenya), Founder Factory Africa (Nigeria), Sunny Side Venture Partners (Égypte/Japon) et Kalys Ventures (Maroc). Les fonds levés permettront à la start-up sénégalaise d’atteindre des jalons clés : un plan d’expansion ambitieux et le développement de son réseau de franchises sur 5 pays africains à savoir le Congo, la Gambie, la Guinée Conakry, le Mali et la Mauritanie.

La startup a été fondée en 2020 par Tamsir Ousmane Traoré, expert sénégalais en logistique depuis plus de 15 ans, Président de la commission logistique au sein de l’Association du Secteur Privé au Sénégal, et Mohamed Alaoui, spécialiste 3PL (ou Third-Party Logistics, en anglais) avec plus de 20 ans d’expérience au Maroc et dans la sous-région.

« En comblant le fossé d’infrastructure de 130 à 170 milliards de dollars en Afrique, nous contribuons à surmonter les obstacles persistants à la réduction des coûts logistiques et favorisons la croissance durable du continent », déclare Hassen Arfaoui, Principal Investment Manager chez 216 Capital.