Une majorité d’Israéliens pour la libération de tous les otages et une fin totale de la guerre

Plus de la moitié du public israélien soutient un accord potentiel avec le Hamas qui garantirait la libération de tous les otages en échange d’une fin complète de la guerre et la libération des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, selon un sondage publié lundi par la chaîne d’état israélienne Kan News a révélé.

L’enquête, menée par l’Institut Kantar sous la direction de Dudi Hassid, a montré que 56% des répondants soutiennent ce type d’accord, tandis que 22% des répondants s’y opposent et les autres étaient indécis.

D’après le même sondage, le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich n’a pas franchi le seuil électoral, ne recueillant que 2,8% des voix. Balad est également resté en dessous du seuil avec 1,6%.

- Publicité-