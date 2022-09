Une nouvelle approche  pour juguler les fluctuations des prix!

Il est communément attendu que les prix d’une large variété de produite connaissent une tendance à la hausse au cours de la prochaine période, selon ce qui a été confirmé par le directeur de l’Observatoire national d’approvisionnement et des prix, Ramzi Trabelsi, dans une déclaration à « African Manager », ajoutant que le ministère du Commerce et du développement des exportations s’attelle à la fixation de plafonds et de seuils pour les prix de certains produits.

Écart automnal et difficultés d’approvisionnement

On s’attend à ce que des difficultés d’approvisionnement soient enregistrées au cours de la période à venir, en lien avec l’intensification des entraves structurelles de l’appareil de production (lait et dérivés, produits avicoles, viande rouge, légumes et céréales), en plus de l’arrivée de l’automne qui s’accompagne d’un déclin naturel pour un certain nombre de produits agricoles frais tels les légumes (pommes de terre, oignons, tomates, poivrons, céréales…) les produits laitiers, et donc la possibilité de la hausse de leurs prix.

La même source a estimé que le taux d’inflation en Tunisie est « raisonnable », par rapport à de nombreux pays, soulignant que ces taux dans la plupart des pays du continent européen sont actuellement à deux chiffres.

Elle a, également, souligné que la Tunisie n’est pas à l’abri de la situation mondiale et régionale et des répercussions de l’inflation sur les marchés mondiaux. Le taux d’inflation ayant enregistré une augmentation continue durant les sept premiers mois de l’année en cours , avec un taux de glissement mensuel compris entre 0,7 et 1,4 %, pour atteindre les limites de 2,8 % en juillet, après avoir été d’environ 8,1 % en juin.

Les prix à la consommation au cours du mois de juillet 2022 ont enregistré une hausse par rapport au mois de juin, et ceci comprend, notamment, l’ensemble des produits alimentaires de 1,9%, les loisirs et la culture de 1,5%, les restaurants et les hôtels de 1,4%, et les meubles et articles d’ameublement de 1,1%.

L’évolution relative de l’indice d’inflation au cours du mois de juillet s’explique principalement par l’évolution des prix des matériaux libres de 1,2%, tandis que le rythme d’évolution des prix des matériaux encadrés n’a pas dépassé 0,3%.

Mesures de contrôle des prix

Les prix des produits agricoles ont connu un taux de croissance de 3,1% en raison de la hausse enregistrée des prix de la volaille, des légumes et des viandes, compte tenu de la baisse sensible de la production de ces produits, qui a coïncidé avec la forte demande ainsi que la haute saison touristique et la fête de Aïd al-Adha, tandis que les prix des denrées alimentaires transformées et du matériel de laboratoire ont enregistré des taux de développement des services de 0,6 % pour chaque groupe.

La même source a indiqué que le ministère du Commerce a pris un certain nombre de mesures pour contrôler les prix, notamment en assurant la régularité de l’approvisionnement en matières premières et de base grâce à l’élaboration de programmes spéciaux pour améliorer l’offre et augmenter le niveau d’approvisionnement pendant les saisons de consommation et ajuster les marges bénéficiaires au niveau de la production et de la distribution.

De plus, un programme de contrôle sera mis en place pour limiter le monopole, la spéculation et la contrebande, et pour numériser circuits de distribution.