Une nouvelle stratégie de coexistence avec le Covid-19 sera élaborée par le comité scientifique de lutte contre le coronavirus

Le membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Habib Ghedira a annoncé, lundi, que le comité est en train d’examiner les éléments de la stratégie à mettre en œuvre pour assurer la coexistence avec le coronavirus

Dans une déclaration à la TAP, Ghedira a indiqué que cette nouvelle stratégie, présentée lundi au cours de la réunion périodique du comité scientifique, a pour objectif d’assurer une meilleure efficacité du suivi de la pandémie et de la gestion des stocks actuels des tests sérologiques, au vu de la pression qui pèse sur les 16 laboratoires habilités à pratiquer ces tests.

« Cette stratégie prévoit également de se suffire à une seule et unique analyse pour chaque personne suspectée d’être porteuse du Covid-19, sans procéder à une seconde analyse de vérification »,a-t-il affirmé.

Il s’agit également, selon Ghedira, de se limiter uniquement aux symptômes cliniques, en cas de leur apparition, pour diagnostiquer la maladie. Dans le même contexte, il a indiqué que les membres du comité scientifique ont convenu d’augmenter le nombre des laboratoires à condition qu’ils soient habilités à effectuer les prélèvements.

Ghedira a loué les efforts déployés par le ministère de la Santé, notamment la mise en place des circuits Covid-19 dans les hôpitaux, appelant le cadre médical et paramédical à renforcer la prise en charge des patients dans ces circuits, afin d’éviter la contamination.

Il a ajouté qu’au cours de cette réunion, les membres du comité ont recommandé la nécessité d’intégrer les agents de santé de première ligne et les médecins des secteurs public et privé dans cette nouvelle stratégie.

Dans ce contexte, Ghédira a évoqué l’augmentation des cas de contamination parmi les agents de la santé (117), appelant les cadre médical et paramédical à faire usage des outils de prévention.

En réponse à une question sur la classification des gouvernorats selon l’ampleur de la propagation du virus, le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus a affirmé que la plupart des gouvernorats sont actuellement classés en orange et en rouge ( plus de 10 cas de contamination pour 100 mille habitants), ce qui témoigne de la nécessité de faire preuve de vigilance et de rigueur dans l’application du protocole sanitaire.

A cet égard il a souligné la nécessité de procéder, dans les semaines à venir, à la vaccination contre la grippe saisonnière, pour réduire le nombre des sujets porteurs des mêmes symptômes du Coronavirus, et soutenir ainsi les efforts visant à réduire la propagation du virus.

S’agissant des mesures de prévention liées à la rentrée scolaire, Ghédira a indiqué que tous les établissements éducatifs seront appelés à respecter le protocole de santé élaboré à cet effet, outre l’engagement du ministère de la Santé à assurer un suivi périodique de ces établissements et à intervenir d’urgence en cas de découverte de cas de contamination chez les étudiants ou les élèves.

» Toutes les mesures seront prises pour contenir d’éventuelles chaines de contamination, pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement en question « , a-t-il conclu.