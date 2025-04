Une nouvelle technique chirurgicale révolutionnaire contre l’obésité dévoilée demain à Sfax

Une nouvelle technique chirurgicale révolutionnaire pour traiter l’obésité sera dévoilée demain, vendredi, lors de la quatrième édition du Congrès national de chirurgie bariatrique et des maladies métaboliques à Sfax.

Fruit d’une collaboration entre des médecins tunisiens et des experts internationaux, cette innovation promet de résoudre les complications des techniques classiques comme la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique.

Le Dr Mourad Adala, président de l’Association Tunisienne de Chirurgie Métabolique et Bariatrique (ATCMB), a confirmé à l’agence TAP que cette avancée majeure sera présentée lors du congrès, qui se tiendra les 11 et 12 avril. Selon lui, cette technique permettra de réduire les risques post-opératoires et d’améliorer la prise en charge des patients obèses.

Le congrès réunira des experts tunisiens et étrangers pour discuter des dernières avancées en chirurgie bariatrique, notamment les procédures correctives et les approches magnétiques.

Plusieurs thèmes seront abordés, tels que les nouvelles procédures bariatriques, la gestion du reflux post-chirurgical, et le développement de la chirurgie bariatrique en Afrique. Des ateliers de formation et des sessions multidisciplinaires sont également prévus.

L’ATCMB joue un rôle clé dans le paysage chirurgical tunisien et international, en mettant l’accent sur l’importance de la chirurgie bariatrique dans le traitement des syndromes métaboliques. L’association priorise l’accompagnement des patients obèses, offrant des données actuelles et probantes pour les informer sur la lutte contre cette maladie.

Ce congrès illustre l’engagement de l’ATCMB à promouvoir une approche pluridisciplinaire, où médecine et chirurgie forment un bloc cohérent, avec des recherches partagées et des formations transversales.