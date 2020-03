Une plateforme d’aide psychologique sera mise en place

Le ministère de la femme et de l’enfance œuvre à mettre en place une plateforme interactive entre les parents et des spécialistes en psychologie.

La ministre de la femme a indiqué à Mosaique fm que le confinement général créera un type de pression psychologique parmi les membres de la famille ce qui a poussé le ministère à réfléchir à une solution pour un soutien psychologique.

Elle a affirmé que le rôle de cette plateforme sera de conseiller et donner les méthodes de traiter avec les enfants et entre les membres de la même famille et la manière d’encadrer les vieilles personnes.

Elle a conclu que cette plateforme est à sa dernière étape de mise en place et elle est gérée par 11 spécialistes en psychologie et notamment des spécialistes en psychologie de l’enfant, cette aide se fera grâce à des numéros verts disponibles 7 jours sur 7, 24h sur 24h.