Une PME  tunisienne sur deux  serait au bord de la faillite

Une préconisation que ne peut que ressortir à la vocation de l’Organisation Nationale des Entrepreneurs et des menaces qui pèsent sur ses affiliés, frôlant l’effondrement et la banqueroute , Yassine Gouia, a appelé à une enquête sérieuse et à un inventaire complet des subventions et prêts étrangers obtenus par la Tunisie au titre de l’aide aux petites et moyennes entreprises, soulignant que moult entreprises des différents gouvernorats de la République ont confirmé qu’elle ne bénéficiaient pas d’une assistance financière pour améliorer leur situation et leur épargner des risques de faillite.

La loi sur les « chèques » est une honte !

Dans une déclaration à « African Manager », en marge d’un forum organisé par l’organisation mercredi 16 août 2023, il a souligné que ce type d’entreprises fait face à plusieurs problèmes qui ont empêché le développement de leurs activités et a qualifié leur situation de « mort clinique », notant qu’environ 134 mille entreprises économiques ont déclaré faillite définitivement, tandis que près de 50 % des entreprises qui exercent actuellement leurs activités sont confrontées au spectre de la faillite.

Le responsable a estimé que le financement et l’ancienne législation sont parmi les obstacles les plus importants à l’investissement dans le secteur privé, et a critiqué le retard du gouvernement dans l’approbation du nouveau code des changes notant que la loi sur les « chèques » dans sa forme actuelle, « est une tache sur l’histoire du pays en raison de son recours à des peines privatives de liberté ».

A cet égard, il convient de noter que l’article 411 du Code de commerce relatif aux chèques sans solde stipule qu’ «est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu’elle ne soit pas inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision, celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l’émission du chèque tout ou une partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l’article 374 du présent code du Commerce ». Le président de l’organisation a appelé le gouvernement à accélérer la prise de mesures exceptionnelles pour relancer l’économie et les petites et moyennes entreprises. »

A situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles

Pour sa part, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a souligné lors de sa participation au forum, que le gouvernement est conscient des difficultés et des obstacles rencontrés par les petites et moyennes entreprises, et travaille à trouver des solutions au prorata des capacités disponibles.

L’amélioration de l’efficacité des PME nécessite de « restaurer un pourcentage respectable du financement des banques commerciales », a-t-il déclaré, ajoutant que les banques ne peuvent se contenter de financer l’Etat au vu des grandes difficultés des finances publiques.

Le ministre a également annoncé que la Tunisie organisera une conférence internationale sur l’investissement en décembre 2023, notant que le gouvernement organise actuellement des ateliers pour préparer un nouveau paquet de lois qui motive et stimule l’investissement dans le secteur privé.

Il a souligné que les travaux se poursuivent actuellement pour préparer des propositions exceptionnelles et les présenter à l’Assemblée des représentants du peuple pour discussion et approbation dès que possible, et a révélé l’existence d’un projet de préparation des zones territoriales et urbaines.

Le ministre a assuré notamment qu’un certain nombre de mécanismes d’information supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises sont actuellement à l’étude, ce qui ouvrira la voie à un nouveau départ pour l’investissement.

Une nouvelle plateforme numérique

L’Organisation nationale des entrepreneurs a annoncé mercredi le lancement de la première initiative civile pour incuber et accompagner plus de 9000 projets entre moyennes, petites et émergentes entreprises et propriétaires de projets innovants et d’idées de projets dans plusieurs domaines.

La plateforme GO-ENTREPRENDRE a pour objectif d’accompagner ces institutions dans les domaines de la formation et de la recherche de financements, de marchés et d’opportunités d’expansion prometteuses sur les marchés locaux et étrangers en mutualisant toutes les opportunités d’investissement possibles.

La plateforme accompagnera également plus de 3000 entrepreneurs du secteur parallèle qui souhaitent entrer dans le secteur organisé.