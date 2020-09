Une prime de 30 dinars sera versée à 320 mille élèves pendant 8 mois

Une prime de 30 dinars sera versée à 320 mille élèves issus de milieux défavorisés durant 8 mois, en vertu d’un accord commun conclu, jeudi entre le ministère des affaires sociales et l’UNICEF-bureau de Tunis.

Ce projet qui est financé par la Banque allemande de développement moyennant une enveloppe de 40 MD, dans le cadre de l’exécution d’un projet concernant la plateforme nationale sur la protection sociale, a été soumis

à un conseil ministériel en décembre 2019.

Cet accord a été signé par le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi et la représente de l’Unicef à Tunis, Marilena Viviani .

A cette occasion, Trabelsi a déclaré aux médias que cette initiative vise à aider les enfants issus de milieux défavorisés rappelant que le taux de pauvreté chez les enfants a atteint 25 pc en Tunisie, dépassant la moyenne nationale.

Il a appelé à la nécessité de promouvoir cette catégorie à travers l’adoption du projet de loi concernant la plateforme nationale sur la protection sociale, en vertu duquel tous les citoyens bénéficieront de la protection sociale à partir de 2025.

Pour sa part la représentante de l’UNICEF a précisé que ce projet a pour but d’aider les familles Tunisiennes défavorisées, notamment au cours de la rentrée scolaire et dans le contexte de la crise sanitaire dans le pays.