Une propagation du virus de la grippe saisonnière peut surgir vers la fin du mois d’octobre à cause des changements climatiques

La propagation du virus de la grippe saisonnière en Tunisie peut surgir vers la fin du mois d’octobre à cause des changements climatiques, a indiqué lundi Ryadh Daghfous, directeur général du centre national de pharmacovigilance, président du comité des vaccinations et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Dans une déclaration à la TAP, la même source a rappelé que le ministère de la santé avait annoncé le démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et Covid-19 à partir du 17 octobre afin de prévenir toute complication possible suite à une infection par le virus de la grippe. Le début de l’hiver sera marqué par l’apparition du coronavirus et de la grippe saisonnière, a encore soutenu Daghfous, signalant une réapparition, au cours de ces derniers jours, du covid-19 pouvant persister durant cet hiver. Daghfous a fait remarquer par la même occasion, une faible affluence des personnes bénéficiaires de vaccination contre le coronavirus, voire une absence totale, selon ses estimations.

Le responsable a souligné, à cette occasion, l’impératif de se vacciner contre la grippe saisonnière et Covid-19 notamment pour les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques ainsi que pour les enfants dont le système immunitaire est faible, étant donnée le danger que représente une infection par ce virus en cas de non vaccination.