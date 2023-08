Une start-up tunisienne offre  des solutions d’irrigation innovantes

Pour relever les défis de la rareté de l’eau et du changement climatique, des solutions innovantes sont nécessaires pour assurer une agriculture durable. Irwise est une startup tunisienne spécialisée dans l’ingénierie de l’irrigation et qui ouvre la voie avec sa technologie de pointe d’irrigation télécommandée. Grâce au concours #EyesonBlue soutenu par l’UE, la startup a acquis une reconnaissance et un soutien financier, lui permettant de continuer à relever les défis liés à l’eau et à autonomiser les agriculteurs de la région sud de la Méditerranée.

Il y a cinq ans, Mohammed Mekki Maâlej a fait l’expérience directe de l’impact dévastateur de la pénurie d’eau entraînant la perte toute la récolte cette année-là, c’était très brutal », se souvient le jeune entrepreneur, cité par EU Neighbours South .

Déterminé à trouver une solution, il a utilisé son Nokia 3310 de base pour lancer une application d’appel téléphonique pour activer l’irrigation dans leurs champs. Cette innovation initiale a jeté les bases du parcours réussi d’Irwise pour devenir un leader de la technologie d’irrigation.

« Aujourd’hui, la solution est beaucoup plus développée, bien sûr », explique-t-il, citant le soutien reçu de l’UE comme « instrumental » dans la croissance de son entreprise.

L’année dernière, la start-up a postulé au concours #EyesOnBlue lancé par le programme EU Neighbours South en partenariat avec la Direction générale Voisinage et Négociations d’élargissement (DG NEAR) de la Commission européenne et le programme SwitchMed. Le concours visait à présenter des entreprises innovantes et des individus s’attaquant aux problèmes liés à l’eau grâce à des solutions innovantes. 73 propositions de 8 pays de la région sud de la Méditerranée ont été reçues.

« Gagner le premier prix était incroyable. Cela nous a fourni le soutien financier nécessaire pour investir davantage dans nos fonds propres et étendre nos opérations », raconte Mohammed, notant également que le concours a ouvert de nouvelles portes à la visibilité internationale, ainsi que des liens avec d’autres entrepreneurs partageant les mêmes idées.

Selon Maya Karkour, membre du jury de #EyesonBlue et spécialiste de l’environnement et de l’économie circulaire, l’impact des prix financés par l’UE est « significatif » pour les startups comme Irwise, en particulier lors des premières étapes de la création d’une entreprise

Révolutionner la gestion de l’eau dans l’agriculture

Le produit phare d’Irwise, IrriApp, est une solution Internet des objets (IoT) conçue spécifiquement pour l’agriculture. Il offre aux agriculteurs un contrôle à distance sans fil de l’irrigation, avec une portée remarquable de 33 kilomètres et une autonomie de six mois. Grâce à l’intégration des données climatiques et météorologiques et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, IrriApp permet aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées et de surveiller les paramètres d’irrigation en temps réel. L’application fournit également des données sur l’humidité et la température du sol, calcule l’humidité et la température de l’air et mesure même la vitesse du vent.

« L’impact d’IrriApp sur les pratiques des agriculteurs a été significatif. Premièrement, cela a entraîné une réduction de 30 % de la consommation d’eau, une diminution de 15 % de l’utilisation de pesticides, une augmentation de 12 % de la productivité et une réduction de 20 % de l’empreinte carbone », énumère Mohammed avec enthousiasme.

« Ces chiffres impressionnants démontrent la puissance de la technologie de précision dans l’optimisation de la gestion des ressources et l’amélioration de la durabilité agricole ».

L’approche innovante d’Irwise contribue non seulement à la durabilité environnementale en réduisant la consommation d’eau, mais offre également des avantages socio-économiques. La technologie permet une diminution des coûts de l’eau en aidant les agriculteurs à surveiller avec précision les besoins en eau en fonction des besoins spécifiques des cultures.

Ahmed est l’un de ceux qui ont adopté la technologie Irwise. Il explique comment le contrôle à distance de l’irrigation de l’application a « considérablement réduit » sa consommation d’eau et ses factures d’électricité tout en permettant un réglage précis des paramètres d’irrigation pour chaque culture.

La technologie au service des agriculteurs

Favoriser un sentiment de communauté parmi les agriculteurs et les experts agricoles est également l’un des objectifs d’Irwise.

« Nous encourageons grandement la collaboration et les contributions au projet Irwise, notamment via un forum intégré à l’application », explique Mohammed, affirmant que les agriculteurs sont « ravis de cet outil ».

La startup est en train d’ouvrir une succursale en Algérie. « Ils ont presque les mêmes problèmes que les agriculteurs tunisiens, sauf qu’ils travaillent sur une terre beaucoup plus grande. Par conséquent, notre nouvelle solution de rayon de 33 km sera parfaite pour les agriculteurs algériens. »

Selon Mohammed, le marché tunisien compte 500 000 agriculteurs alors que son voisin algérien en compte 1,2 million. « C’est un si long chemin et Irwise seul ne peut pas parcourir la distance. Nous devons nous unir et travailler main dans la main pour que l’agriculture en Afrique du Nord puisse se préparer au mieux aux ravages que cause le changement climatique ».

La startup bénéficie actuellement du programme EU Switchmed, qui les accompagne dans leur processus de développement. « Nous avons des projets d’expansion au Maroc et en Libye. »

Irwise développe également des capacités d’intelligence artificielle pour analyser les données et fournir les besoins en eau optimaux pour chaque arbre, permettant aux agriculteurs de maximiser la productivité tout en préservant les ressources.

Toujours optimiste, Mohammed insiste sur l’urgence des solutions technologiques de précision face au changement climatique. Aujourd’hui, il envisage un avenir où les logiciels spécialisés pour l’ingénierie de l’irrigation et les domaines connexes sont accessibles à tous. « La mission d’Irwise est de combler le fossé technologique en fournissant des outils logiciels gratuits et des services de programmation pour répondre au manque de solutions avancées dans l’industrie. »