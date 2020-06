Université Tunis El Manar organise le kick-off meeting en ligne de son projet  » Gouvernance, Autonomie : Garantie d’Excellence « 

L’Université de Tunis El Manar, organise en ligne, ce jeudi 11 juin 2020 le Kick off meeting de son Projet PAQ-DGSU/GAGE-UTM (Gouvernance, Autonomie : Garantie d’Excellence).

Il s’agit, selon un communiqué de l’université, d’un projet d’Appui à la Qualité qui touche à plusieurs domaines de l’université à savoir : La gouvernance, la formation & l’employabilité, la recherche & l’innovation et la vie universitaire.

Avec un budget d’environ quatre millions de dinars tunisiens, Ce projet a démarré en Février 2020 et se terminera en décembre 2021. » Son objectif principal est de faire migrer l’UTM vers plus d’autonomie et de performance en améliorant sa capacité de gestion « , lit-on de même source.

Pour atteindre cet objectif, l’UTM et ses établissements vont se doter d’un Système d’Information numérique et de communication efficace et efficiente qui servira de plateforme commune pour la collecte et l’analyse de données fiables et constamment mises à jour.

Ce projet a été établi à travers une démarche d’autoévaluation du contexte interne et externe de l’UTM qui a permis de définir une série d’objectifs spécifiques dont notamment, moderniser la gouvernance de l’UTM pour l’autonomie et la performance, assurer des formations de qualité qui répondent aux besoins du pays, développer les connaissances, maîtriser la technologie, promouvoir la recherche, encourager l’innovation et former des acteurs citoyens de demain capables d’affronter les nouveaux défis.

Ainsi, ce projet permettra l’atteinte de ces objectifs à travers 13 champs identifiés prioritaires et 103 activités à réaliser.

A travers » GAGE » l’UTM aspire à promouvoir l’employabilité de ses jeunes diplômés et à renforcer son rayonnement à l’échelle nationale et internationale, assure l’université dans le même communiqué.

L’événement est accessible à partir du lien suivant : www.utm.rnu.tn / facebook.com/UniversiteDeTunisElManar/