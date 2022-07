Upland cède sa participation dans Saouaf à Pennpetro

La compagnie pétrolière et gazière cotée à la Bourse de Londres ,Upland Resources, a signé un accord d’amodiation avec Pennpetro Energy sur le permis Saouaf, en Tunisie.

La filiale Nobel Petroleum USA de Pennpetro prendra une participation de 80% dans le permis et deviendra également opérateur. Upland conservera 20%.

Le plan de travail actuel se termine le 23 décembre 2022. Nobel et Upland demanderont une prolongation d’un an. Ils en profiteront pour acquérir 300 km de sismique 2D et retraiter la sismique existante.

Si la zone est convertie en permis d’exploration, l’ Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) détiendra une participation de 50 % dans la zone. Nobel réduira sa participation à 40 % et Upland à 10 %.

Pour obtenir un permis d’exploration, les sociétés devront acquérir 150 km de 2D et forer un puits à une profondeur minimale de 1 500 mètres.

« Saouaf est un actif gazier de grande envergure, qui pourrait représenter plusieurs milliards de pieds cubes, avec de nombreuses pistes et perspectives, situé à proximité du gazoduc TrasnsMed qui fournit du gaz de l’Algérie à la Tunisie et à l’Europe via la Sicile », a déclaré Bolhassan Di, président d’Upland.

« Le développement de cet actif a le potentiel de fournir des rendements exceptionnels aux investisseurs en cas de succès. »

Pennpetro a également accepté de payer à Upland 80 % de ses coûts irrécupérables, soit environ 310 000 livres sterling. Elle couvrira ce montant en actions Pennpetro.

Tom Evans, PDG de Pennpetro, a déclaré qu’Upland avait réalisé un excellent travail technique et commercial, en plus d’avoir établi une bonne relation avec le gouvernement tunisien.

Tom Evans a noté que Saouaf contenait 10 prospects gaziers, avec des indices allant jusqu’à 15,2 trillions de pieds cubes. « Le prospect Pyrite offre l’opportunité d’ouvrir une nouvelle zone de jeu passionnante dans la région », a-t-il ajouté.