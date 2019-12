US Ben Guerdane: Le trio brésilien Ricardinho, Melo et Gilmerson traduits devant le conseil de discipline

Le comité directeur de l’Union sportive de Ben Guerdane a annoncé dimanche avoir traduit trois de ses joueurs devant le conseil de discipline. Il s’agit des brésiliens Ricardo Alves Pereira (Ricardinho), Melo Dos Santos et Gilmerson Dos Santos pour manquement à leur engagement professionnel.

Dans un post publié sur sa page “Facebook”, le club a indiqué avoir décidé d’adresser une correspondance à la Fédération tunisienne de football (FTF) pour l’informer des détails relatifs à ce dossier et de son intention de déposer une plainte officiel à leur encontre.

Ricardo Alves Pereira (Ricardinho), Melo Dos Santos et Gilmerson Dos Santos avaient refusé de prendre part au match ayant opposé, samedi dernier, l’US Ben Guedane à l’US Monastir, pour le compte de la 13e journée de la Ligue et qui s’est soldé par la victoire des manastiriens (2-0).

L’US Ben Guerdane a fini la phase aller à la 6e place du classement avec 18 points (5 victoire, 3 nuls et 5 défaites).