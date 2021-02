US Monastir: 4 nouveaux joueurs dans la liste africaine avant la confrontation face au Raja

L’US Monastir annonce que quatre nouveaux joueurs ont été ajoutés dans la liste africaine avant le match face à la formation marocaine du Raja Casablanca, comptant pour les seizièmes de finale bis de la coupe de la confédération africaine de football.

Les joueurs sont les algériens Hédi Bilaamiri et Taoufik Zerara, le congolais Dagou Tchimbaba et Haykel Chikhaoui

Le club du Ribat qui participe pour la première fois à une coupe d’Afrique interclubs, affrontera au dernier tour qualificatif avant la phase de poules un poids lourd du football continental, le Raja Casablanca, éliminé de la ligue des champions d’Afrique, une des grosses surprises du tour préliminaire de cette compétition.

Le match aller se déroulera à Casablanca le 14 février et le retour le 21 du même mois à Monastir.

