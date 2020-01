USA : la star de la NBA Kobe Bryant tué dans le crash d’un hélicoptère en Californie

La légende de la NBA, Kobe Bryant, a été tuée dans un accident d’hélicoptère dimanche à Calabasas, dans la région de Los Angeles, en Californie, rapporte le magazine américain des célébrités du sport TMZ.

La star de l’équipe de Basketball des Lakers de Los Angeles voyageait avec au moins trois autres personnes dans son hélicoptère privé lorsque ce dernier s’est écrasé.

De même source, on précise que cinq personnes sont confirmées mortes dans le crash, ajoutant que l’épouse de Bryant, Vanessa, ne faisait pas partie des personnes à bord.

Des témoins oculaires ont indiqué avoir entendu le moteur de l’hélicoptère cracher avant qu’il ne tombe en panne. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête, selon TMZ.

Plusieurs médias US se sont fait l’écho du crash et du décès de Kobe Bryant, qui était connu pour son penchant à se déplacer souvent en hélicoptère dans une ville notoire pour ses embouteillages interminables.

En 20 ans de carrière, Kobe Bryant (41 ans) a remporté 5 finales de la NBA, dont deux fois nommé meilleur joueur en finales (MVP). Il a également été élu 18 fois dans l’équipe All Star et a marqué 81 points en un match contre les Raptors de Toronto en 2006. Il s’agit du deuxième total de points le plus élevé de l’histoire de la NBA derrière seulement les 100 points de Wilt Chamberlain.