USA : L’enquête sur Google pourrait être élargie à Android !

Les autorités judiciaires des Etats américains enquêtant sur les pratiques de Google en matière de publicité envisagent d’élargir leur enquête pour abus de position dominante au système d’exploitation mobile Android, produit phare du groupe, rapporte CNBC jeudi, rapporte Reuters.

Cette enquête ouverte en septembre, impliquant 48 Etats, le District of Columbia et Porto Rico, porte sur des soupçons de pratiques anti-concurrentielles de Google avec son service de vente d’espaces ou de liens publicitaires.

La filiale d’Alphabet est aussi régulièrement accusée de profiter de la position dominante de son moteur de recherche sur internet pour orienter à leur insu les consommateurs vers ses propres produits et services au détriment de ceux de ses concurrents.

Google a déclaré jeudi coopérer à l’enquête ouverte en septembre et menée par le procureur général du Texas.

Le groupe est confronté à deux autres enquêtes plus vastes au niveau fédéral, de la part du département de la Justice et de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui examinent de manière plus générale les pratiques des géants du numérique.

L’an dernier, la Commission européenne a infligé une amende record de 4,3 milliards d’euros à Google pour abus de position dominante avec Android.